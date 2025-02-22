Омск-Информ
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·Происшествия

Трагедия произошла ночью в райцентре Оконешниково.

Утренний пожар в селе Ильичевка Москаленского района, в результате которого погибли 4 человека, в том числе трое детей, оказался не единственным трагическим эпизодом, произошедшем сегодня, 22 февраля. Ночью в райцентре Оконешниково сгорел частный дом, его хозяин погиб.

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 01.03. На место были направлены три пожарных расчета и 8 спасателей. В одноэтажном доме из бруса огнем были повреждены веранда, кровля и потолочное перекрытие. Открытое горение было ликвидировано в 03.29. Общая площадь пожара составила 36 кв. м.

– Хозяин дома обнаружен в комнате на диване без признаков жизни, – сообщили в МЧС.

Сейчас дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.

·Происшествия

Трагедия произошла ночью в райцентре Оконешниково.

Утренний пожар в селе Ильичевка Москаленского района, в результате которого погибли 4 человека, в том числе трое детей, оказался не единственным трагическим эпизодом, произошедшем сегодня, 22 февраля. Ночью в райцентре Оконешниково сгорел частный дом, его хозяин погиб.

Как сообщили в МЧС, сообщение о возгорании поступило в 01.03. На место были направлены три пожарных расчета и 8 спасателей. В одноэтажном доме из бруса огнем были повреждены веранда, кровля и потолочное перекрытие. Открытое горение было ликвидировано в 03.29. Общая площадь пожара составила 36 кв. м.

– Хозяин дома обнаружен в комнате на диване без признаков жизни, – сообщили в МЧС.

Сейчас дознаватели ведомства устанавливают причину возгорания.