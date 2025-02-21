Бывший глава дирекции здравоохранения, по версии следствия, создавал условия для заключения госконтрактов на поставку медицинского оборудования.

Гособвинение затребовало для экс-руководителя омской дирекции здравоохранения Василия Гирева 4 года и 6 месяцев лишения свободы со штрафом в размере 3 млн рублей, а учредителю ООО «Арис Групп» – 3 года 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 2 млн рублей. Экс-директора обвиняют в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ), а бизнесмена – в даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Также прокурор запросил суд лишить виновных права в течение 3 лет 6 месяцев заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных функций, и конфисковать в доход государства 100 тыс. рублей, переданные в качестве взятки.

По версии следствия, в октябре 2022 года руководитель казенного учреждения на парковке у омского ТЦ получил от бизнесмена 350 тыс. рублей. Эти деньги глава казенного учреждения оформил как доход от продажи своего «Мерседеса» 1995 года выпуска, который затем утилизировали. Силовики считают, что средства предназначались вовсе не для сделки по продаже машины.

– Денежное вознаграждение предназначалось за совершение незаконных действий в пользу взяткодателя, а именно за содействие в заключении и оплате государственных контрактов, – уточнили в омском Следкоме.

Как считают силовики, в октябре 2022 года глава дирекции получил от предпринимателя 100 тыс. рублей в качестве взятки за создание условий для заключения четырех госконтрактов на поставку концентраторов кислорода для нужд лечебных учреждений стоимостью 147 млн руб. За это Гирев должен был обеспечить беспрепятственный прием товара и организацию быстрой оплаты оказанных услуг. Чтобы скрыть факт передачи денежных средств, предприниматель через посредника приобрел за 350 тыс. рублей «Мерседес», принадлежащий директору учреждения. В эту стоимость вошла и мзда за содействие.

Подсудимые вину признали лишь частично. Следующее заседание состоится 27 февраля.