Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Политика

Чиновник поработает еще год.

В Омской области переназначили заместителя министра спорта Омской области Дмитрия Здановича. Распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.Чиновника переназначили в должности еще на один год.

– Назначить Здановича Дмитрия Игоревича заместителем министра спорта Омской области 21 февраля 2025 года сроком на один год, – указано в документе.

Чиновник работает заместителем министра спорта с февраля прошлого года. До прихода в правительство Дмитрий Зданович возглавлял департамент спорта в Омске.

·Политика

Чиновник поработает еще год.

В Омской области переназначили заместителя министра спорта Омской области Дмитрия Здановича. Распоряжение подписал губернатор Виталий Хоценко.Чиновника переназначили в должности еще на один год.

– Назначить Здановича Дмитрия Игоревича заместителем министра спорта Омской области 21 февраля 2025 года сроком на один год, – указано в документе.

Чиновник работает заместителем министра спорта с февраля прошлого года. До прихода в правительство Дмитрий Зданович возглавлял департамент спорта в Омске.