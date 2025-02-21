С 1 марта 2025 года эта выплата вырастет до 200 тыс. рублей. Это максимально возможная сумма.

Омские многодетные семьи могут получить бесплатный участок для личного пользования. Если же в этой земле нет необходимости, вместо нее можно рассчитывать на денежную компенсацию. С 1 июля 2023 года она составляет 173 592 руб. С 1 марта 2025 года ее хотят повысить до 200 тыс. руб. Об этом рассказал министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов депутатам Законодательного собрания региона.

К тому же планируется упростить порядок предоставления этой выплаты, независимо от даты постановки многодетной семьи на учет. До этого выдача денежного сертификата выдавалась поэтапно. Например, в 2023 году на выплату могли рассчитывать те семьи, что встали на учет до 31 декабря 2012 года, в 2024 году – вставшим на учет в 2013 году, в 2025-м – в 2014 году и так далее, сейчас это условие предлагают упразднить.

Изменения хотят внести и в части использования сертификата.

– Сейчас выплату можно направить только на конкретные цели, – пояснил министр имущественных отношений Омской области Евгений Козлов. – На приобретение жилья, погашение ипотеки, приобретение земельного участка с садовым домиком и тому подобное. Мы предлагаем направить выплату и на подключение к инженерным коммуникациям.

С 1 марта 2025 года также предполагается упростить порядок предоставления земельных участков. Орган местного самоуправления будет публиковать в СМИ информацию о таковых, а многодетные семьи вправе по своему выбору обратиться за земельным участком из этого списка.

– Сейчас площадь земельного участка, который предоставляется многодетным семьям, может быть от 8 до 15 соток. Норматив этот предлагается увеличить – от 3 до 15 соток, – сказал Евгений Козлов.

Для постановки на учет в качестве нуждающегося в предоставлении земельного участка в новом документе прописано, что одновременно нужно соответствовать нескольким условиям: наличие оснований для этого, постоянное проживание одного из родителей на территории Омской области не менее 5 лет непрерывно, отсутствие на праве собственности земельных участков и сделок по их отчуждению.

Одобрить новый документ должны депутаты Заксобрания на ближайшем пленарном заседании, которое состоится 27 февраля.