13 многоэтажек в ЖК «Зеленая Река» планируют подключить к районной котельной.

Вторую очередь ЖК «Зеленая Река» в границах улиц Волгоградская и Дергачева планируется обеспечить теплом. Разрешение на строительство 13 новых корпусов группа компаний «Эталон» получила в начале февраля.

Соответствующее соглашение подписали застройщик и «Омск РТС». Этот документ позволит обеспечить теплом сразу несколько очередей строительства, то есть весь квартал.

Для подключения микрорайона «Омск РТС» проведет масштабную модернизацию Кировской районной котельной: построит новые теплотрассы и трубопроводы, проведет реконструкцию подкачивающей насосной станции.

Отметим, что к теплу уже подключена первая очередь микрорайона «Зеленая Река», которая включает 14 жилых домов на 2711 квартир, коммерческие помещения, детский сад, амфитеатр и паркинги.

В новом жилом квартале к 2036 году планируется построить 7 детских садов, 3 школы, при общей численности населения более 35 тысяч человек.