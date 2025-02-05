Продолжается расширение жилого комплекса: 1386 новых квартир и подземные паркинги на 567 мест.

Как сообщил Минстрой Омской области, «Эталон» получил разрешение на строительство еще 13 корпусов в ЖК «Зеленая Река». Это запуск второй очереди проекта. Ранее мэр Омска Сергей Шелест объявил о выдаче разрешения на строительство первых трех многоэтажек на углу улиц Волгоградская и Дергачева на Левобережье компании «СЗ «Эталон-Омск».

В домах будет размещено 1386 квартир разных планировок: 770 однокомнатных, 502 двухкомнатные, 93 трехкомнатные и 21 четырехкомнатная. Также предусмотрено 567 мест для машин в подземных паркингах.

Напомним, что микрорайон «Зеленая Река» – это крупный инвестиционный проект, реализуемый в Кировском округе Омска. К 2036 году здесь планируют открыть 7 детских садов, 3 школы, а общая численность населения жилого комплекса достигнет более 35 тысяч человек.