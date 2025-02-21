Меры повышения эффективности процесса управления имущественным комплексом региона рассмотрели депутаты Законодательного собрания.

Очередное заседание комитета Законодательного собрания по собственности состоялось 19 февраля. В повестку дня были вынесены вопросы управления, распоряжения государственной собственностью Омской области и пути повышения качества ее учета.

Одной из главных тем обсуждения стал доклад о едином банке данных объектов региональной собственности, который представил депутатам первый замминистра имущественных отношений Александр Матненко. Он сообщил, что по состоянию на 1 января 2025 года в реестре учтена информация о 25,75 тыс. объектах областной собственности, общая стоимость которой оценивается в 122,53 млрд рублей.

– Общая стоимость имущества, находящегося в собственности Омской области, в 2024 году увеличилась на 3,28 %, или на 3884 млн рублей. В течение года реестр госимущества пополнился информацией о 2290 объектах собственности Омской области, в том числе: 854 объектах движимого имущества, 520 земельных участках, 456 объектах газификации, 359 объектах жилого фонда, 77 объектах нежилого фонда, 12 объектах инженерных коммуникаций, 8 объектах исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, 3 объектах дорожного строительства, – проинформировал Матненко.

За россыпью цифр члены профильного парламентского комитета сумели рассмотреть недостатки системы управления имущественным комплексом.

– Из года в год мы получаем от Минимущества практически одни и те же сведения, из которых невозможно понять, как же мы распоряжаемся собственностью стоимостью 120 миллиардов рублей. А распоряжаемся, судя по всему, плохо, раз в областной бюджет она приносит условные три копейки, – отметил депутат Валерий Бойко. – Вот скажите, почему как было три года назад в отчетах министерства 99 объектов незавершенного строительства, так и сейчас вы нам о них рассказываете? Эти 99 объектов или достроить надо было давно, или продать, или списать и забыть, что они у нас были.

Также парламентарии обратили внимание на то, что, несмотря на присутствие в названии доклада Матненко словосочетания «единый банк данных», в самом реестре нет сведений об объектах культурного наследия, музейных предметах и коллекциях. Между тем в Омской области насчитывается семь государственных музеев, в фондах которых хранится более 365 тыс. предметов.

– Нам уже три года сообщают, что учет музейных предметов и коллекций ведет Минкульт Омской области, а вопрос-то в другом. Члены комитета спрашивают, почему культурные ценности не состоят на соответствующем учете в Минимуществе как объекты собственности в публичных реестрах? Это необходимо сделать хотя бы для того, чтобы музейные и архивные ценности не «уплывали» из региона и оставались бы доступными для омичей, – пояснил председатель комитета Игорь Зуга. – Не исключена и прямая выгода для бюджета. Вот Омск объявлен культурной столицей России – 2026, так, может, этот статус следует подчеркнуть специализированными выставками? Это туризм, и это вполне реальные доходы областного бюджета. Только показывать надо что-то уникальное, а мы до сих пор сами не знаем, что у нас есть и наше ли это вообще.

По словам депутата, аналогичная ситуация складывается с природными объектами.

– Так значит надо предпринять шаги по приему природных объектов в собственность региона, как это сделано, например, в Татарстане. Только так у Омской области появится возможность зарабатывать на природных ресурсах, а в наши дни ценится все. Глина и торф в регионе точно есть, и не надо считать их бросовым товаром, и средний бизнес давно научился эти ресурсы использовать, – считает председатель комитета по собственности. – Прямо на территории Омска и в ближайшем пригороде можно найти минеральные источники и источники целебной грязи. В годы Великой Отечественной войны они почему-то использовались для лечения раненых солдат, а вот сейчас мы о бальнеологических курортах под Омском что-то не слышим. Между тем можно было бы оформить источники в областную собственность и сдать в аренду какой-нибудь компании. Даже если бы аренда была безвозмездной, косвенный доход областная казна все равно бы получила, ведь работающая на территории региона компания платила бы налоги.

По мнению Зуги, в корне изменить ситуацию с управлением региональным имуществом поможет принятие нового закона об управлении государственной собственностью Омской области. Разработкой документа занимались как члены профильного парламентского комитета, так эксперты из числа представителей науки и общественности. В идеологию закона изначально заложена идея наделения органов законодательной и исполнительной власти дополнительными полномочиями и уровнями ответственности.

– Сегодня Минимущество приносит в региональный бюджет мизер, который в структуре доходов сильно меньше одного процента. Это неприемлемо! Ну не может имущество стоимостью 120 млрд рублей приносить в бюджет всего 150 млн рублей в год. Есть оценки, согласно которым региональная собственность должна приносить ежегодный доход порядка 5 млрд рублей, – подчеркнул Игорь Зуга.

К постатейному согласованию отдельных положений закона об управлении госсобственностью Омской области члены профильного комитета вернутся уже 12 марта. Разработчики рассчитывают, что в текущем году документ будет одобрен региональным парламентом в целом. Повысить эффективность применения нового закона поможет цифровизация. В основу технического задания на разработку решений цифровой платформы обеспечения процесса учета, управления и распоряжения государственным имуществом региона должны быть положены постулаты уже нового регионального закона.