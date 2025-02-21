Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Обстоятельства гибели Ильгиза Тимербаева не называются.

В деревне Кипо-Кулары Тевризского района Омской области друзья, родные, сотрудники военкомата и односельчане попрощались с земляком Ильгизом Тимербаевым. Церемония состоялась неделю назад.

Уточняется, что он ушел служить добровольно, заключив контракт с Минобороны, и погиб на СВО.

– Для его семьи и друзей смерть стала невосполнимой потерей и тяжелой утратой, – говорится в некрологе.

В мае Ильгизу Тимербаеву должно было исполниться 26 лет.

1270
·Общество

Обстоятельства гибели Ильгиза Тимербаева не называются.

В деревне Кипо-Кулары Тевризского района Омской области друзья, родные, сотрудники военкомата и односельчане попрощались с земляком Ильгизом Тимербаевым. Церемония состоялась неделю назад.

Уточняется, что он ушел служить добровольно, заключив контракт с Минобороны, и погиб на СВО.

– Для его семьи и друзей смерть стала невосполнимой потерей и тяжелой утратой, – говорится в некрологе.

В мае Ильгизу Тимербаеву должно было исполниться 26 лет.

1270