Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Салоны и машины будут оформлены в единой стилистике, приуроченной ко Дню защитника Отечества. 

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что накануне Дня защитника Отечества в город выводятся обновленные троллейбус и трамвай.

Машины забрендируют в единой стилистике. Помимо единой стилистики внешнего оформления, в салонах электротранспорта размещены портреты омичей, ставших Героями России.

– Троллейбус с гаражным номером 167 и трамвайный вагон с гаражным номером 94 можно будет встретить на всех действующих городских маршрутах, – дал наводку Шелест.

Затраты на брендирование подвижного состава не озвучиваются.

·Общество

Салоны и машины будут оформлены в единой стилистике, приуроченной ко Дню защитника Отечества. 

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал, что накануне Дня защитника Отечества в город выводятся обновленные троллейбус и трамвай.

Машины забрендируют в единой стилистике. Помимо единой стилистики внешнего оформления, в салонах электротранспорта размещены портреты омичей, ставших Героями России.

– Троллейбус с гаражным номером 167 и трамвайный вагон с гаражным номером 94 можно будет встретить на всех действующих городских маршрутах, – дал наводку Шелест.

Затраты на брендирование подвижного состава не озвучиваются.