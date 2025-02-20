Нотариус рассказал, какие есть подводные камни при сделках по доверенности.

Современная реальность диктует свои правила. Перед человеком нередко стоит множество задач, которые ему нужно успеть решить. И зачастую, чтобы все успеть, человеку может понадобиться помощь других людей.

В ситуации, когда сторона сделки не имеет возможности по каким-то причинам присутствовать при ее заключении, на помощь приходит институт представительства или доверенности, когда сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого), непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Законом предусмотрена возможность оформить доверенность и уполномочить другое лицо выполнить от имени доверителя необходимые действия в его же интересах.

Сегодня никого не удивляет, что при заключении сделки присутствует представитель, а не сам участник. Однако нередко возникают сомнения, стоит ли заключать такую сделку или, возможно, лучше от этого отказаться.

Нотариус нотариального округа Таврического района Омской области Анна Котлярова отмечает, что сделка с участием представителя стороны при должной осмотрительности и внимательности несет в себе не больше рисков, чем сделка, заключенная и подписанная сторонами лично. Это означает, что участие представителя по доверенности – это не повод отказываться от своих намерений.

Остановимся на анализе сделок с недвижимостью. Важно, что в силу закона доверенность на заключение таких договоров должна быть нотариально удостоверена. Первое, в чем необходимо убедиться гражданину, заключая сделки с недвижимым имуществом с участием представителя, что доверенность удостоверена нотариусом. И можно быть уверенным, что нотариус при удостоверении доверенности обязательно установил волю гражданина на заключение договора.

Далее нужно внимательно ознакомиться с текстом доверенности, чтобы быть уверенным в том, что доверенность содержит именно те полномочия, которые являются предметом и содержанием заключаемой сделки. В доверенности обязательно должны быть указаны дата ее выдачи и срок действия, доверенность будет действительна только в пределах срока, на который она выдана.

Если же срок не указан, доверенность действует в течение одного года с даты ее удостоверения. По словам Анны Котляровой, есть важное правило, которое необходимо соблюсти, чтобы избежать споров. Непосредственно в день заключения сделки нужно воспользоваться публичным сервисом федеральной нотариальной палаты www.reestr-dover.ru (сервис проверки доверенностей) и проверить доверенность на предмет ее действительности и возможной отмены.

Для этого достаточно внести данные доверенности (дату удостоверения, номер в реестре, фамилию, имя, отчество удостоверившего ее нотариуса). Нелишним будет также обратиться к единому федеральному реестру сведений о банкротстве и проверить, нет ли в отношении доверителя и представителя информации о возбуждении процедуры банкротства, поскольку наличие таковой может стать также основанием для прекращения действия доверенности. Сведения в этом реестре являются открытыми и доступны каждому.

Вот такие несложные действия позволят избежать неприятностей при заключении сделки по доверенности. В случаях, когда сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению или когда нотариальная форма необязательна, но стороны приняли решение о придании сделке нотариальной формы, все проверочные процедуры совершит нотариус.

У нотариуса есть механизмы, позволяющие гарантировать чистоту и законность сделки, провести более детальные проверки всех обстоятельств, в том числе которые могут быть причиной недействительности доверенности. Законодательством установлена презумпция добросовестности сторон, но лучше все-таки проверить, тем более что для этого существуют доступные способы.