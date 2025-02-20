Омск-Информ
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·Общество

Нотариус рассказал, какие есть подводные камни при сделках по доверенности.

Современная реальность диктует свои правила. Перед человеком нередко стоит множество задач, которые ему нужно успеть решить. И зачастую, чтобы все успеть, человеку может понадобиться помощь других людей.

В ситуации, когда сторона сделки не имеет возможности по каким-то причинам присутствовать при ее заключении, на помощь приходит институт представительства или доверенности, когда сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого), непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Законом предусмотрена возможность оформить доверенность и уполномочить другое лицо выполнить от имени доверителя необходимые действия в его же интересах.

Сегодня никого не удивляет, что при заключении сделки присутствует представитель, а не сам участник. Однако нередко возникают сомнения, стоит ли заключать такую сделку или, возможно, лучше от этого отказаться.

Нотариус нотариального округа Таврического района Омской области Анна Котлярова отмечает, что сделка с участием представителя стороны при должной осмотрительности и внимательности несет в себе не больше рисков, чем сделка, заключенная и подписанная сторонами лично. Это означает, что участие представителя по доверенности – это не повод отказываться от своих намерений.

Остановимся на анализе сделок с недвижимостью. Важно, что в силу закона доверенность на заключение таких договоров должна быть нотариально удостоверена. Первое, в чем необходимо убедиться гражданину, заключая сделки с недвижимым имуществом с участием представителя, что доверенность удостоверена нотариусом. И можно быть уверенным, что нотариус при удостоверении доверенности обязательно установил волю гражданина на заключение договора.

Далее нужно внимательно ознакомиться с текстом доверенности, чтобы быть уверенным в том, что доверенность содержит именно те полномочия, которые являются предметом и содержанием заключаемой сделки. В доверенности обязательно должны быть указаны дата ее выдачи и срок действия, доверенность будет действительна только в пределах срока, на который она выдана.

Если же срок не указан, доверенность действует в течение одного года с даты ее удостоверения. По словам Анны Котляровой, есть важное правило, которое необходимо соблюсти, чтобы избежать споров. Непосредственно в день заключения сделки нужно воспользоваться публичным сервисом федеральной нотариальной палаты www.reestr-dover.ru (сервис проверки доверенностей) и проверить доверенность на предмет ее действительности и возможной отмены.

Для этого достаточно внести данные доверенности (дату удостоверения, номер в реестре, фамилию, имя, отчество удостоверившего ее нотариуса). Нелишним будет также обратиться к единому федеральному реестру сведений о банкротстве и проверить, нет ли в отношении доверителя и представителя информации о возбуждении процедуры банкротства, поскольку наличие таковой может стать также основанием для прекращения действия доверенности. Сведения в этом реестре являются открытыми и доступны каждому.

Вот такие несложные действия позволят избежать неприятностей при заключении сделки по доверенности. В случаях, когда сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению или когда нотариальная форма необязательна, но стороны приняли решение о придании сделке нотариальной формы, все проверочные процедуры совершит нотариус.

У нотариуса есть механизмы, позволяющие гарантировать чистоту и законность сделки, провести более детальные проверки всех обстоятельств, в том числе которые могут быть причиной недействительности доверенности. Законодательством установлена презумпция добросовестности сторон, но лучше все-таки проверить, тем более что для этого существуют доступные способы.

·Общество

Нотариус рассказал, какие есть подводные камни при сделках по доверенности.

Современная реальность диктует свои правила. Перед человеком нередко стоит множество задач, которые ему нужно успеть решить. И зачастую, чтобы все успеть, человеку может понадобиться помощь других людей.

В ситуации, когда сторона сделки не имеет возможности по каким-то причинам присутствовать при ее заключении, на помощь приходит институт представительства или доверенности, когда сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица (представляемого), непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и обязанности представляемого.

Законом предусмотрена возможность оформить доверенность и уполномочить другое лицо выполнить от имени доверителя необходимые действия в его же интересах.

Сегодня никого не удивляет, что при заключении сделки присутствует представитель, а не сам участник. Однако нередко возникают сомнения, стоит ли заключать такую сделку или, возможно, лучше от этого отказаться.

Нотариус нотариального округа Таврического района Омской области Анна Котлярова отмечает, что сделка с участием представителя стороны при должной осмотрительности и внимательности несет в себе не больше рисков, чем сделка, заключенная и подписанная сторонами лично. Это означает, что участие представителя по доверенности – это не повод отказываться от своих намерений.

Остановимся на анализе сделок с недвижимостью. Важно, что в силу закона доверенность на заключение таких договоров должна быть нотариально удостоверена. Первое, в чем необходимо убедиться гражданину, заключая сделки с недвижимым имуществом с участием представителя, что доверенность удостоверена нотариусом. И можно быть уверенным, что нотариус при удостоверении доверенности обязательно установил волю гражданина на заключение договора.

Далее нужно внимательно ознакомиться с текстом доверенности, чтобы быть уверенным в том, что доверенность содержит именно те полномочия, которые являются предметом и содержанием заключаемой сделки. В доверенности обязательно должны быть указаны дата ее выдачи и срок действия, доверенность будет действительна только в пределах срока, на который она выдана.

Если же срок не указан, доверенность действует в течение одного года с даты ее удостоверения. По словам Анны Котляровой, есть важное правило, которое необходимо соблюсти, чтобы избежать споров. Непосредственно в день заключения сделки нужно воспользоваться публичным сервисом федеральной нотариальной палаты www.reestr-dover.ru (сервис проверки доверенностей) и проверить доверенность на предмет ее действительности и возможной отмены.

Для этого достаточно внести данные доверенности (дату удостоверения, номер в реестре, фамилию, имя, отчество удостоверившего ее нотариуса). Нелишним будет также обратиться к единому федеральному реестру сведений о банкротстве и проверить, нет ли в отношении доверителя и представителя информации о возбуждении процедуры банкротства, поскольку наличие таковой может стать также основанием для прекращения действия доверенности. Сведения в этом реестре являются открытыми и доступны каждому.

Вот такие несложные действия позволят избежать неприятностей при заключении сделки по доверенности. В случаях, когда сделка подлежит обязательному нотариальному удостоверению или когда нотариальная форма необязательна, но стороны приняли решение о придании сделке нотариальной формы, все проверочные процедуры совершит нотариус.

У нотариуса есть механизмы, позволяющие гарантировать чистоту и законность сделки, провести более детальные проверки всех обстоятельств, в том числе которые могут быть причиной недействительности доверенности. Законодательством установлена презумпция добросовестности сторон, но лучше все-таки проверить, тем более что для этого существуют доступные способы.