Омск-Информ
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·Общество

Гостей приглашают на кормление косолапой обитательницы.

В День полярного медведя, 27 февраля, в 12:00 Большереченский зоопарк приглашает на  показательное кормление медведицы Думки. Косолапой обитательнице зверинца приготовят праздничный стол.

– Главная цель мероприятия – обратить внимание общества на проблему сохранения белых медведей. Специально для нашей невероятной мишки – «праздничный стол»! – анонсировали в зоопарке.

20-летнюю Думку привезли в Большереченский зоопарк вместо утонувшей Забавы в ноябре прошлого года из Ижевского зоопарка. В январе этого года посетители не обнаружили Думку и предположили, что она тоже могла умереть. Но сотрудники зоопарка опровергли эту информацию.

·Общество

Гостей приглашают на кормление косолапой обитательницы.

В День полярного медведя, 27 февраля, в 12:00 Большереченский зоопарк приглашает на  показательное кормление медведицы Думки. Косолапой обитательнице зверинца приготовят праздничный стол.

– Главная цель мероприятия – обратить внимание общества на проблему сохранения белых медведей. Специально для нашей невероятной мишки – «праздничный стол»! – анонсировали в зоопарке.

20-летнюю Думку привезли в Большереченский зоопарк вместо утонувшей Забавы в ноябре прошлого года из Ижевского зоопарка. В январе этого года посетители не обнаружили Думку и предположили, что она тоже могла умереть. Но сотрудники зоопарка опровергли эту информацию.