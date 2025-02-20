В вузе обсудили, насколько высокими навыками обладают выпускники инженерных специальностей.

В главном корпусе ОмГУ им. Ф. М. Достоевского состоялся круглый стол. Его тема – «Модели компетенций выпускников инженерных специальностей». В нем приняли участие представители Минпрома, Минобразования, общественных организаций, промышленных предприятий, которые работают со студентами, и вузов, создающих образовательные программы инженерной направленности.

На мероприятии активно обсуждались следующие вопросы: «Какими компетенциями должен обладать современный выпускник?», «Как оценивать компетенции современного выпускника?», «Как повысить эффективность поиска и подбора кандидатов на инженерные должности?».

В центре внимания оказался цифровой сервис, который должен помочь выпускнику вуза в поиске вакансии, а также сделать более эффективными работу центров карьеры вузов и кадровых служб промышленных предприятий.

Карьерное развитие студентов с каждым днем становится все более актуальным. Это особенно важно, потому что требования работодателей к молодым специалистам становятся выше. Также влияет цифровой прогресс.

В Омской области, по оценкам исследователей, зафиксировали однообразное понимание компетенций. У студентов есть запрос на практическую деятельность во время обучения.

Предприятия и студенты по-разному оценивают навыки студентов. Предприятия предпочитают при трудоустройстве использовать формат собеседования, а выпускники – онлайн-платформы. К таким выводам пришел научный коллектив под руководством доктора экономических наук, заведующего кафедрой менеджмента и маркетинга ОмГУ Светланы Апенько.

Исследование «Развитие цифровых сервисов профессиональных и надпрофессиональных компетенций выпускников вузов в управлении персоналом промышленных предприятий» проводится при поддержке Российского научного фонда, и этот круглый стол – итог первого года работы над научно-практическим проектом.

– Сегодняшнее развитие региональной экономики невозможно без цифровизации, – сказала Светлана Апенько. – Необходимо выделить выпускников инженерных специальностей в отдельную категорию цифровых пользователей, что будет способствовать объединению интересов выпускников, разработчиков образовательных продуктов и предприятий. Запуск такой цифровой платформы в регионе и механизмы его реализации и были предметом обсуждения.

Работа в рамках этого проекта может стать основой для предстоящих изменений, которые позволят в ближайшем будущем не только отвечать на вызовы в цепочке «студент – вуз – работодатель», но и позволят интегрировать инженерные образовательные треки в экономику региона и молодежную политику страны.