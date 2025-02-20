На стены учебного заведения наносят изображения на школьную тематику.

Как рассказали в Минстрое Омской области, проблемную школу в Исилькуле, которую достроили в декабре прошлого года, уже украшают муралами. Изображения придумали учителя и родители учеников.

В фойе первого этажа уже готова композиция с огромным часовым механизмом.

– Каждый, кто рассматривает работу, вкладывает определенный смысл. Кто-то видит часы, кто-то часовой механизм, а мы видим в этом рисунке команду, наш педагогический коллектив, где важен каждый элемент, – пояснила автор рисунков, заместитель директора исилькульской школы Людмила Куликова.

На примыкающей к учреждению территории уже оборудованы мини-футбольное поле, площадка полосы препятствия, площадка гимнастического оборудования, круговая беговая дорожка на 4 полосы, волейбольная, баскетбольная и детская площадки.

Отметим, что здание школы, которое не могли построить шесть лет, довел до ума четвертый по счету подрядчик, компания «АРТ РемСтрой». Занятия в учебном учреждении начнутся 1 сентября нынешнего года.