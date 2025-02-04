Сейчас идут процедуры по получению образовательным учреждением лицензии.

Министр образования Омской области Ольга Степанова рассказала о встрече с главой Исилькульского района Юрием Бахтиным. По ее словам, обсуждали ремонт Солнцевской школы. Работы рассчитаны на два года. Сейчас близится к окончанию капремонт начального корпуса образовательного учреждения.

Что касается многострадальной школы на 550 мест в Исилькуле, которую возводят уже седьмой год, то объект, как оказалось, уже достроили. Работы вела с мая прошлого года компания «АРТ РемСтрой». Школа должна получить лицензию, а занятия начнутся только с 1 сентября.

– Занимаемся вопросами, связанными с получением лицензии для новой школы, построенной в Исилькуле в рамках национального проекта «Образование», – заявила Степанова. – Ориентировочно в апреле начнем предварительное комплектование. Летом проведут благоустройство территории у школы. Дети приступят к обучению с 1 сентября.

Также на встрече обсудили возможность вхождения Исилькульского района в программу модернизации инфраструктуры детского отдыха и оздоровления.