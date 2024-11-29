Здание общеобразовательного учреждения обещают достроить в декабре. Глава района предложил открыть школу в новом учебном году.

В Исилькуле заканчивается строительство школы на 550 мест, которую не могут завершить уже шесть лет. Здание будет готово в декабре, однако по предложению районных властей занятия в новой школе начнутся только в сентябре 2025 года.

Сегодня на многострадальном объекте побывал губернатор Виталий Хоценко. Увиденное на стройке ему понравилось.

– Исилькульская школа – многострадальный объект, строится уже шесть лет. На объект зашел четвертый подрядчик. Еще 6-7 месяцев назад здесь было, по сути, только полтора этажа, сегодня 4-хэтажное здание полностью готово, идут отделочные работы. Новый подрядчик строит качественно, на объекте работают более 130 строителей. Темпы хорошие, – прокомментировал ход строительства школы губернатор.

Несмотря на общую готовность школы, открывать ее будут 1 сентября 2025 года. Районные власти попросили время, чтобы полностью благоустроить территорию и оборудовать ее спортивными площадками.

– Нужно будет все сделать очень красиво, чтобы 1 сентября дети пришли и восхитились, – заявил глава Исилькульского района Юрий Бахтин. – К этому моменту мы заасфальтируем улицу Горника, чтобы дети могли ходить на спортивное ядро по тротуарам, по хорошему асфальту.

Благоустройство территории пройдет в весенне-летний период.