Перевозчик уверяет, что мест на борту самолета было достаточно.
В авиакомпании S7 прокомментировали инцидент на рейсе Омск – Иркутск, пассажирка которого пожаловались на то, что перевозчик продал билетов больше, чем было мест в самолете, а среди тех, кто оказался за бортом, устроила лотерею.
Инцидент, произошедший 18 февраля, был связан с технической проблемой, уверяет перевозчик.
– На рейсе S7 6390 18 февраля возникла техническая проблема, связанная с работой системы регистрации. При этом отметим, что мест на борту было достаточно. Вопрос потребовал проработки представителем S7, после чего пассажирка улетела на указанном борту, – говорится в заявлении пресс-службы авиакомпании, которое приводит портал НГС55.
Транспортная прокуратура пока не комментировала ситуацию.