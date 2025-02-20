Омск-Информ
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·Отдых и туризм

После окончания регистрации авиакомпания собиралась выбрать четырех счастливчиков, которых возьмут на борт.

Женщина, летевшая из Омска в Иркутск рейсом авиакомпании S7, рассказала, что перевозчик устроил «лотерею» для пассажиров, которым не хватило места на борту лайнера.

На рейс было продано больше билетов, чем вмещает самолет, сообщает Mash Siberia со ссылкой на клиентку. По окончании регистрации авиакомпания заявила, что выберет четырех счастливчиков, кого возьмут на борт. Не надеясь на фарт, женщина на протяжении полутора часов воевала с представителями компании и добилась места в салоне.

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Авиакомпания S7 объяснила лотерею на рейсе Омск-Иркутск.

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·Отдых и туризм

После окончания регистрации авиакомпания собиралась выбрать четырех счастливчиков, которых возьмут на борт.

Женщина, летевшая из Омска в Иркутск рейсом авиакомпании S7, рассказала, что перевозчик устроил «лотерею» для пассажиров, которым не хватило места на борту лайнера.

На рейс было продано больше билетов, чем вмещает самолет, сообщает Mash Siberia со ссылкой на клиентку. По окончании регистрации авиакомпания заявила, что выберет четырех счастливчиков, кого возьмут на борт. Не надеясь на фарт, женщина на протяжении полутора часов воевала с представителями компании и добилась места в салоне.

Материалы по теме:

Авиакомпания S7 объяснила лотерею на рейсе Омск-Иркутск.

1882