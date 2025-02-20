Банк начислит 2 тысячи рублей к пенсии за участие в акции.

ПСБ запустил акцию «Бонус к пенсии»* для граждан, которые получают пенсионные выплаты из Социального фонда России. Пенсионеры, которые выберут для начисления пенсий карты ПСБ, разово получат 2 тысячи рублей от банка в качестве дополнительной поддержки. Для этого достаточно в период с 1 марта по 31 августа включительно впервые получить на пенсионную карту ПСБ, социальную карту «Для Своих» или дебетовую карту «Твой кешбэк» пенсионную выплату.

Оформить перевод пенсии на карту ПСБ можно в любом отделении банка, через личный кабинет на «Госуслугах», а также по реквизитам счета в МФЦ или в территориальное управление Социального фонда России. 2 тысячи рублей от ПСБ поступят на счет в следующем календарном месяце после первого начисления пенсии на карту банка.

– Люди старшего поколения взвешенно подходят к выбору товаров и услуг, которыми пользуются, в том числе банковских карт для получения пенсии, – сказал начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ Александр Грабарев. – С учетом потребностей и привычек клиентов старшего поколения мы предлагаем им простые, удобные и выгодные финансовые продукты для решения повседневных вопросов. Платежные карты ПСБ – комплексный продукт с набором важных сервисов, таких как быстрые платежи и переводы, скидки от партнеров, снятие наличных без комиссии в широкой сети банкоматов ПСБ или в банкоматах банков-партнеров. В рамках приветственной акции мы предложили людям старшего поколения дополнительную поддержку при переводе пенсии в ПСБ.

*Выплата вознаграждения участнику акции «Бонус к пенсии» осуществляется при условии получения пенсии от Социального фонда России (СФР), участником на счет карты в период с 1 марта по 31 августа 2025 года. В акции участвуют держатели карт: Пенсионная карта ПСБ, дебетовая карта «Твой кешбэк» и социальная карта для граждан новых субъектов РФ «Для Своих». В акции учитываются выплаты СФР от 7500 рублей.

Выплата вознаграждения осуществляется один раз за период акции. Она происходит в месяце, который следует за месяцем получения первого зачисления пенсии. Вознаграждение выплачивается на счет карты, на который произошло получение пенсии, и при наличии у участника акции (на дату выплаты вознаграждения) действующего счета карты, на который произошло получение пенсии. Сумма выплаты вознаграждения составляет не более 2 тысяч рублей каждому участнику, получившему пенсию из СФР.

Не является публичной офертой. Информация актуальна на дату публикации.

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