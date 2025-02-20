Мать героя умерла, когда он еще был ребенком, а отец долгие годы не принимал никакого участия в его жизни.

Первомайский районный суд Омска вынес решение по иску местного жителя, который требовал установления отцовства в отношении погибшего на спецоперации военного. Мужчина решил получить от государства выплату в связи с его гибелью. При этом омич не принимал никакого участия в судьбе своего сына, пока тот был жив.

– В качестве обоснования необходимости установления отцовства в отношении совершеннолетнего сына после его смерти истец указал на то, что на момент его рождения и в период взросления он не обращался в органы ЗАГС для установления отцовства, так как вел неправильный образ жизни, в связи с чем неоднократно привлекался к уголовной ответственности, отбывая наказание в местах лишения свободы, а в настоящее время это необходимо для получения выплаты в связи с гибелью военнослужащего, – говорится в сообщении суда.

Истцу отказали в его требованиях ввиду того, что в период взросления своего сына он не обеспечивал того материально, не оказывал ему какой-либо поддержки, хотя точно знал о своем отцовстве. Матери у погибшего бойца тоже фактически не было – вскоре после его рождения женщина оказалась в тюрьме, а затем умерла. Воспитывала будущего защитника Отечества бабушка по отцовской линии, оформившая над ним опекунство.