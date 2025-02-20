Юные спортсмены из Барнаула ехали в Омск на соревнования с водителями, которые не имеют разрешения, а их микроавтобусы не предназначены для перевозки детей.

Сотрудники омской Госавтоинспекции остановили у Ленинградского моста колонну из четырех микроавтобусов, перевозившую команду юных спортсменов из города Барнаула (Алтайский край). 58 детей и их тренеры приехали в Омск на соревнования.

– При проверке документов выяснилось, что у водителей нет соответствующего разрешения для данной деятельности. Перевозчиком не были направлены уведомления в адрес Госавтоинспекции об осуществляемой перевозке детей. Кроме того, полицейские совместно с представителями Ространснадзора выявили ряд других нарушений. Микроавтобусы не оборудованы тахографами (приборы учета труда и отдыха водителей). Транспортные средства в целом не предназначены для перевозки детей, – заявили в ГИБДД.

На водителей и перевозчиков, которым принадлежат автобусы, завели административные дела по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ (организованная перевозка группы детей автобусами, не соответствующими требованиям) и ч. 1 ст. 11.23 КоАП РФ (управление транспортным средством без тахографа).