Без региональной структуры, способной дать объективную оценку дорогостоящих инфраструктурных проектов, бюджет области может терять миллиарды рублей.

Вопрос о стратегии развития АО «Омская проектная контора» рассмотрели члены Комитета по собственности регионального Законодательного собрания на заседании 19 февраля. Поскольку работу конторы курирует региональный Минтранс, доклад о положении дел в акционерном обществе депутатам представил первый заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Омской области Дмитрий Пестряков. Он напомнил, что согласно уставу АО основными направлениями работы «Омской проектной конторы» является деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих сферах.

В 2024 году выручка конторы от оказания услуг составила 23,2 млн рублей, себестоимость продаж – 16,9 млн рублей, по итогам года получена прибыль в размере 350 тыс. рублей. Численный состав общества – 20 человек. В прошлом году специалистами АО выполнены инженерные изыскания на 10 объектах, расположенных в Омской области.

Пестряков признал, что в действующих экономических условиях «Омская проектная контора» не может участвовать в конкурсных закупках в полном объеме, так как преимущественным правом участия в данных процедурах являются субъекты малого предпринимательства.

– В такой ситуации общество усиливает работу по привлечению прочих заказчиков к своей деятельности. В 2024 году выручка от оказания услуг иным заказчикам составила 17,2 млн рублей, или 73 % от общего объема выручки. В настоящее время принято решение по внесению изменений в стратегию развития АО и увеличению объема продажи услуг на 20 % в период с 2025 по 2027 год, – сообщил Пестряков.

Парламентарии не стали детально обсуждать перспективы доведения «Омской проектной конторой» собственной выручки до 32,6 млн рублей к 2027 году. Такой «стратегический план» депутаты сочли несерьезным на фоне размеров дорожного фонда Омской области в 16,9 млрд рублей (данные 2024 года).

– Вообще непонятно, как «Омская проектная контора» попала в Минтранс. Я считаю, что ее надо переформатировать в институт, который будет заниматься проектированием региональных объектов развития. Омская область нуждается в структуре, которая будет способна дать объективную оценку всех вероятных затрат при осуществлении дорогостоящих проектов. Например таких, как «Северный обход Омска», капитальные затраты на строительство которого сторонними проектировщиками теперь оцениваются в 73 млрд рублей «в ценах соответствующих лет». Региональный же проектный институт не ограничился бы каким-либо одним расчетом, а осуществлял контроль на протяжении реализации всего проекта. В итоге областной бюджет потенциально мог бы экономить миллиарды рублей, – прокомментировал доклад Дмитрия Пестрякова председатель парламентского комитета по собственности Игорь Зуга.

Комитет по собственности Заксобрания вновь вернется к рассмотрению стратегии развития «Омской проектной конторы» в третьем квартале текущего года. К этому же времени собственную стратегию развития должен представить народным избранникам и сам Минтранс.

Что касается дорожного фонда Омской области, то с его помощью в прошлом году обеспечено содержание 10,16 тыс. км дорог регионального и межмуниципального значения. Кто и как контролировал при этом проектные работы – не сообщается.