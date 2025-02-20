Омск-Информ
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·Общество

Бойца не стало еще в ноябре.

В поселке Новоомском Омского района  простятся с односельчанином Виталием Шипиловым. Боец ушел на контрактную службу 22 октября 2024 года. И погиб 9 ноября прошлого года. Других подробностей не сообщается.

Завтра, 20 февраля, состоится прощание с погибшим у Дома культуры поселка Новоомского. Похоронят его на кладбище в селе Троицком.

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·Общество

Бойца не стало еще в ноябре.

В поселке Новоомском Омского района  простятся с односельчанином Виталием Шипиловым. Боец ушел на контрактную службу 22 октября 2024 года. И погиб 9 ноября прошлого года. Других подробностей не сообщается.

Завтра, 20 февраля, состоится прощание с погибшим у Дома культуры поселка Новоомского. Похоронят его на кладбище в селе Троицком.

1087