Предприниматель коррумпировал руководителя областной налоговой службы, чтобы избежать выездных налоговых проверок.

Арбитражный суд Омской области удовлетворил требования Федеральной налоговой службы к предпринимателю Дмитрию Немишу и его трех одноименных ООО «Нефтегазстроймонтаж» о взыскании недоимок по уплате налогов. В общей сложности бизнесмен должен будет запалтить в бюджет 902 млн рублей, сообщают «Коммерческие вести» со ссылкой на материалы арбитража.

Дмитрий Немиш стал широко известен в 2022 году после возбуждения уголовного дела в отношении бывшего руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Омской области Владимира Репина. Предприниматель дал ему взятку в размере 10 млн рублей за невключение его компаний в план выездных налоговых проверок. По данным правоохранительных органов, это была самая крупная задокументированная взятка в истории Омской области.

В октябре 2023 года Центральный районный суд Омска приговорил Репина к 6 годам строгого режима за получение взятки в особо крупном размере. Немиша суд оштрафовал на 18 млн рублей, но оставил на свободе. Адвокат Дмитрий Григорьев, который фигурировал в деле как посредник во взяточничестве, получил 5 лет колонии строгого режима и штраф 10 млн рублей.