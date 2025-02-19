Из-за того, что многих хоккеистов нет в составе, их партнерам приходится проводить много времени на льду.

Главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше заявил, что игроки его команды обессилены и выиграют матчи на морально-волевых качествах. В среду, 19 февраля, «ястребы» победили дома магнитогорский «Металлург» и одержали пятую победу подряд.

– Очень сложная победа. Стоит отметить, что наши игроки действительно обессилены, потому что у нас многих ребят нет в составе, многим приходится выкладываться и получать много игрового времени, — сказал Буше в эфире канала «Матч ТВ». – В первом периоде нам не хватало свежих ног и энергии. Но мы кое‑что поменяли. Думаю, у нас это получилось. Горжусь тем, как наши ребята на морально‑волевых выигрывают матчи, это здорово.

Благодаря победе над «магниткой» омская команда близилась к уральцам в борьбе за пятое место в Восточной конференции. Сейчас у магнитогорцев 72 очка, «ястребы» идут шестыми с 68 баллами.