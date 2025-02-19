«Ястребы» одолели магнитогорский «Металлург» со счетом 2:1.

Сегодня, 19 февраля, на «G-Drive Арене» «Авангард» сыграл против магнитогорского «Металлурга».

Счет в матче открыли омичи. А первом отрезке нападающий Иван Игумнов забил на 4-й минуте, 1:0. На старте второго периода гости сумели сравнять счет. Однако омичи не сдавались, и воспользовавшись меньшинством «магнитки», вывели команду вперед. На 14-й минуте периода нападающий Райан Спунер сделал мощную передачу на нападающего Джованни Фьоре, который и забросил, по сути, победную шайбу, 2:1.

В третьем периоде «Металлург» активно атаковал, но даже после снятия вратаря им не удалось вывести команду в овертайм. Итоговый счет составил 2:1 в пользу «Авангарда». У омичей это пятая победа подряд.

Следующий матч «ястребов» состоится в субботу, 22 февраля в 17:00 против хабаровского «Амура».