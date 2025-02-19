Владыка сегодня побывал в гостях у депутатов горсовета, где говорил о семейных ценностях.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий сегодня встретился с депутатами горсовета, вместе они обсуждали события ближайшего будущего и ряд тем, касающихся в том числе семейных ценностей.

– Важнейшая тема – защита традиционной семьи, увы, но процент разводов является недопустимо высоким в городе Омске. В 2024 году это чуть меньше 72 %. Когда сталкиваешься с такими цифрами, касающимися демографии, разводов и тому подобного, иногда страшно становится, но не все потеряно. Совместными усилиями можно переломить эту тенденцию, – сказал владыка.

Просветительство и пропаганда семейных ценностей – один из таких путей, а также закон«О запрете склонения к искусственному прерыванию беременности на территории Омской области».

– Мы не можем говорить об успехах в области семейной политики до тех пор, пока коэффициент рождаемости упрямо свидетельствует о сокращении государствообразующего русского народа. Пока в нашем городе действуют десятки абортариев под вывесками коммерческих клиник. Есть ряд коммерческих клиник, которые занимаются только одной услугой – убийством нерожденных младенцев за деньги, – заявил митрополит.

Он предлагает вывести операции по проведению прерывания беременности из сферы коммерческой медицины. Это важнейшая законодательная задача, добавил владыка.