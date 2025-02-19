В Омском городском совете на пленарном заседании одобрили поправки в бюджет.
Сегодня, 19 февраля, очередные поправки внесены в доходную и расходную части городского бюджета, прибавка составила 216,4 млн рублей. Средства поступили в основном благодаря межбюджетным трансфертам. Расходоваться деньги будут на капитальный ремонт школ и содержание дорог общего пользования. К тому же часть из них – 57 млн рублей – будет заложена в софинансирование для участия в конкурсном отборе национального проекта «Инфраструктура для жизни» в части модернизации тепловых сетей.
– Во второй раз Омский городской совет вносит изменения в бюджет города Омска на 2025 год со знаком плюс, – прокомментировал председатель Омского городского совета Владимир Корбут. – Большая часть – это субвенции, поступившие из вышестоящих бюджетов. Но денежные средства поступили и за счет неналоговых доходов. Они пойдут на софинансирование инициативных проектов граждан города Омска, которые реализуются на протяжении уже трех лет на территории города.
Сейчас основные параметры главного финансового документа города Омска выглядят так. Доходная часть – 39 910 811 567, 09 руб., расходная часть – 40 556 892 803,66 руб. Дефицит – 646 081 236, 57 руб.