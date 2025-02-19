Депутаты горсовета единогласно одобрили решение о присвоении звания «Почетный гражданин города Омска» участникам войны.

Ряд важных решений в юбилейный год Победы приняли депутаты на очередном заседании городского Совета. Так, внесены изменения в Положение о «Звании «Почетный гражданин города Омска». В пояснительной записке указано, что президент РФ и Минобороны инициировали наделение участников Великой Отечественной войны званием почетного гражданина региона, города, муниципалитета в рамках празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Омский проект решения разработан для реализации федеральной инициативы.

Участникам Великой Отечественной войны, зарегистрированным по месту жительства на территории города Омска по состоянию на 15.02.2025, присваивается звание «Почетный гражданин города Омска».

– Решением горсовета устанавливается сокращенный перечень документов, необходимых для присвоения звания, – отметил председатель Омского городского совета Владимир Корбут. – Голосовать за ветеранов будем списком, а не тайным голосованием, как это прописано в процедуре.

Имена, боевой и трудовой путь ветеранов-фронтовиков будут опубликованы и занесены в Книгу почетных граждан города Омска, к тому же после присвоения участникам Великой Отечественной войны звания все материалы будут переданы в Омский государственный историко-краеведческий музей для вечного хранения.

Помимо этого решения, депутаты приняли план проведения мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы и Году защитника Отечества, объявленного президентом Российской Федерации.

– Омский городской совет принял план работы именно по этим двум направлениям, – сказал председатель горсовета Владимир Корбут.

Он отметил, что депутаты городского Совета также внесли свою лепту в общегородской план мероприятий, по сути, уникальным событием. В Омске на призы горсовета состоятся открытые городские соревнования по стрельбе из пневматической винтовки. К стендам пригласят ребят из 7–11 классов и педагогических работников бюджетных образовательных учреждений.