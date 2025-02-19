Митрополит Омский и Таврический Дионисий принял участие в пленарном заседании горсовета.

Митрополит Омский и Таврический Дионисий встретился с депутатами, осмотрел здание горсовета и выступил на пленарном заседании. Архипастырь говорил о мероприятиях, посвященных 80-летию Победы и 130-летию Омской епархии, о семье и семейных ценностях, о духовно-нравственном и патриотическом воспитании.

В частности, он сказал, что православная церковь придает большое значение встречам с городской представительной властью.

– Приветствую и благодарю за возможность выступить в этих исторических стенах, – сказал владыка.

Председатель городского Совета Владимир Корбут отметил, что встреча первая, а за последние 20 лет – единственная.

– Она носит такой характер первоначального знакомства депутатов седьмого созыва именно с Омской епархией, – сказал спикер. – Главное, наверное, это то, что у нас есть общая цель.

Владыка Дионисий напомнил, что Русская православная церковь вместе со всеми празднует 80-летие Победы, считает свершившееся не только военным, но и нравственным подвигом. 2025 год также год 130-летия епархии, митрополит надеется, что депутаты горсовета также примут участие в юбилейных мероприятиях. Омское духовенство планирует провести этот год масштабно, запланированы как богослужебные, так и просветительские мероприятия.