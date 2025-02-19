Промышленники поддержали создание нового пространства экопросвещения.

В Омске на территории парка «Птичья гавань» при поддержке «Газпромнефть – смазочные материалы» открыли Музей природы. В экспозицию вошло около ста экспонатов, которые показывают уникальность флоры и фауны сибирского региона.

– Мы собирали материал для создания музея на протяжении многих лет, и формирование фонда продолжится, – сказала начальник отдела научно-исследовательской деятельности парка «Птичья гавань» Ирина Швидко. – Новым экспонатом может стать любой фрагмент окружающего мира, рассказывающий о его уникальном многообразии. Благодаря поддержке бизнеса мы расширяем и укрепляем важнейшую базу, помогающую популяризировать знания о природном потенциале нашего региона среди его жителей и воспитывать любовь к родному краю.

В фонд музея вошла вся информация о птицах, которые обитают на территории Омской области. В их числе есть редкие и краснокнижные птицы: кудрявый пеликан, лебедь-кликун, мохноногий сыч и другие.

Также частью экспозиции стали образцы почв, растений и модели птичьих гнезд. Центр выставки – большая карта Омской области, которую выполнили из экологических материалов. Все экспонаты представляют не только научную, но и историческую ценность.

– Вместе со специалистами «Птичьей гавани» мы реализовали много экологических и просветительских проектов, – объяснил генеральный директор компании Анатолий Скоромец. – Наша цель – создать условия, в которых человек может ощутить, насколько богат мир вокруг, и понять, как важна его роль в сохранении этого богатства. Каждый раз число людей, вовлеченных в наши инициативы, увеличивается, а значит, растет и уровень их экологической осознанности. Это вдохновляет нас на новые совместные проекты.

Добавим, что музей открыли благодаря программе социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Ранее омское предприятие вместе с сотрудниками парка уже создали первый в регионе справочник о птицах. В нем указано, кто обитает на территории «Птичьей гавани».

Также для омичей сделали интерактивный онлайн-путеводитель «Узнай редкую птицу», в котором указаны интересные факты об омских птицах. В городе регулярно проходят экскурсии по парку, во время которых за птицами наблюдают с помощью профессиональной оптики.