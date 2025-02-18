Врач призвал родителей не игнорировать прививки от «свинки».

В Доме журналистов состоялась пресс-конференция «Мужское здоровье: что важно знать», организованная совместно с Областным центром общественного здоровья и медицинской профилактики. На вопросы журналистов ответили ведущие врачи омских клиник и научные сотрудники медуниверситета.

По словам специалистов, многие мужчины сталкиваются с заболеваниями, о которых предпочитают молчать, однако же для решения таких деликатных вопросов существуют андрологи и врачи-урологи – специалисты, занимающиеся диагностикой, лечением и профилактикой мужских заболеваний.

– Здоровье будущего мужчины закладывается с его родителями, потому что, в принципе, мы все происходим от своих родителей и от той генетической информации, которую эти родители несут, – сказал заведующий хирургическим отделением № 4 БУЗОО «ОДКБ», заведующий кафедрой детской хирургии, репродуктивной медицины детского возраста ОмГМУ, д.м.н., профессор, главный внештатный детский хирург Минздрава Омской области Андрей Писклаков.

Он отметил, что мужское внутриутробное развитие кардинально отличается от женского, и для того, чтобы развился нормальный мальчик, нужна масса условий, в том числе нормальное функционирование половых желез.

– Для формирования женского пола железы не должны функционировать, а мужские – да. Причем уровень половых гормонов у плода мужского пола сопоставим с тем уровнем тестостерона, который будет у подростка. То есть мужское репродуктивное здоровье закладывается еще в утробе матери. Если родители здоровы, то и ребенок будет здоров, – заявил профессор медицинского университета.

Среди пороков развития репродуктивной системы Писклаков назвал самый распространенный – крипторхизм. В Омской области за прошлый год прооперировано около 150 мальчишек с таким диагнозом – это очень серьезная патология, которая ведет к развитию онкологического заболевания.

Некоторые болезни мужской репродуктивной системы можно избежать с помощью профилактической медицины, а именно поставить вовремя ребенку прививку от «свинки» – эпидемического паротита.

– Вакцинация против «свинки» полностью защищает человека от опасной инфекции, которая приводит к бесплодию, – подчеркнул Андрей Писклаков.

Бьет тревогу хирург и по поводу отказов родителей от прохождения медосмотра в детсадах и школах. Порой в ходе него выявляют заболевания, которые диагностируются во младенчестве, и вовремя начатое лечение почти не отражается на здоровье ребенка.

– Я не знаю, какую цель они преследуют, – сказал врач – уролог-андролог по поводу родителей, отказывающихся от проведения медосмотра.

Доктор медицинских наук призвал омичей чаще говорить детям о проблемах, для этого нужен контакт с ребенком. До определенного возраста осматривать ребенка и научить правилам личной гигиены. Также он предостерег от раннего начала половой жизни.

Врач-уролог должен осматривать мальчиков с возраста 1 месяц и затем ежегодно, для мужчин в возрасте от 18 до 40 лет включены в обследования в рамках диспансеризации. После 40 лет ежегодное прохождение анализа на ПСА является обязательным для каждого представителя сильного пола.