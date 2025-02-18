Омск-Информ
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·Политика

Свой выбор сделала Высшая квалификационная коллегия судей.

Новым зампредседателя Арбитражного суда Омской области станет Андрей Потапов. Рекомендацию на этот пост ему дала Высшая квалификационная коллегия судей. Ее заседание состоялось накануне.

В настоящее время Потапов работает в Арбитражном суде Кемеровской области, где возглавляет 6-й судебный состав судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России. Такова практика назначения судей в стране.

·Политика

Свой выбор сделала Высшая квалификационная коллегия судей.

Новым зампредседателя Арбитражного суда Омской области станет Андрей Потапов. Рекомендацию на этот пост ему дала Высшая квалификационная коллегия судей. Ее заседание состоялось накануне.

В настоящее время Потапов работает в Арбитражном суде Кемеровской области, где возглавляет 6-й судебный состав судебной коллегии по рассмотрению споров, возникающих из административных правоотношений.

Окончательное решение по этому вопросу будет принимать президент России. Такова практика назначения судей в стране.