Сотрудница компании заработала бруцеллез. Для восстановления своих прав она обратилась в прокуратуру.

В Калачинскую межрайонную прокуратуру обратилась 53-летняя сотрудница «Омского бекона» с просьбой проверить соблюдение ее трудовых прав.

Ведомство установило в ходе проверки, что работница более 29 лет трудилась в АО «Омский бекон». В ее должностные обязанности входила работа с мясной продукцией. У сотрудницы выявили профессиональное заболевание – хронический бруцеллез, вызывающий поражение нервной, сердечно-сосудистой системы и костно-суставного аппарата.

Эти обстоятельства послужили поводом для обращения прокуратуры в суд с исковым заявлением о взыскании с АО «Омский бекон» в пользу работника компенсации морального вреда. Суд согласился с этими доводами, и теперь компания должна заплатить своей сотруднице 600 тыс. рублей. Решение пока не вступило в законную силу, а прокуратура проконтролирует его исполнение.