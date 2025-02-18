За счет особенностей приготовления фильтр-кофе обладает максимальной чистотой вкуса и не оказывает избыточного воздействия на сердечно-сосудистую систему.

Среди омских автолюбителей сеть АЗС «Топлайн» славится, прежде всего, качеством топлива. Дополнительно к штатным фильтрам топливно-раздаточных колонок на автозапраках сети используется усовершенствованная система тройной фильтрации. Благодаря ей износ двигателя замедляется, а менять топливный фильтр нужно реже.

Оказывается, что схожий принцип применим и к кофе. Речь идет о фильтр-кофе – методе приготовления напитка, при котором минимизируется контакт кофе с горячей водой. Это делает напиток более приятным: в чашке не остается микрочастиц, которые могут повлиять на сердечно-сосудистую систему. То есть это не только вкусно, но и безопасно. Насладиться фильтр-кофе теперь можно на флагманской АЗС № 8 сети «Топлайн», расположенной по адресу: ул. Герцена, 60/2.

– Для эспрессо и американо обычно используются кофейные зерна более темной обжарки, за счет чего напиток получается насыщенным. Однако далеко не все могут с легкостью и удовольствием его смаковать, отдавая предпочтение более нежным напиткам. Для фильтр-кофе используется зерно более светлой обжарки, именно поэтому в нем лучше раскрываются вкусовые особенности зерна, – поясняют эксперты.

В бистро при АЗС используется эфиопский кофе, который выделяется яркой кислинкой, насыщенным вкусом и винными нотами в послевкусии. Несмотря на небольшой размер зерна, эта арабика раскрывается в чашке глубоким ароматом, легкой терпкостью и приятной горчинкой. Вкусовые дескрипторы: жареный миндаль, цитрус, курага.

ООО «Управление АЗС», ИНН 5501244039, Реклама