Глава Следкома РФ призвал омским силовикам доложить о ходе расследования уголовного дела. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил своим омским коллегам разобраться в ситуации с тремя маленькими детьми из деревни Юрьево Кормиловского района Омской области, которые жили в ненадлежащих условиях.

Ранее «Омск-информ» сообщал, что местные жители записали видеоролик о неблагополучной семье с тремя детьми. Малыши ходили по дому голые, вокруг них грязь, а родители отсутствуют. Сельчане попросили вмешательства правоохранителей. Семью проверили полицейские.

На мать составили протокол по статье 5.35 КоАП РФ («Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних»). Детей в возрасте 1, 2 и 4 года временно изъяли и поместили в Кормиловскую районную больницу. Сейчас их состояние удовлетворительное.

Проверку по факту оставления детей в опасной для здоровья обстановке начал Следственный комитет. Работникам службы опеки грозит уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

В областной прокуратуре выяснили, что 22-летняя мать малышей ранее привлекалась к административной ответственности за ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию своих детей, но снова не обеспечила детей необходимым уходом.

Омские силовики должны доложить Бастрыкину о ходе расследования уголовного дела.