В официальных документах властей Санкт-Петербурга убийцей великого поэта значится вымышленный персонаж.

В ходе пленарного заседания Госдумы депутат от Омской области Олег Смолин обратил внимание спикера нижней палаты парламента Вячеслава Володина на путаницу в убийцах великого русского поэта Александра Пушкина.

Депутат указал, что в официальных документах властей Санкт-Петербурга, в том числе в распоряжении Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры, убийцей Пушкина значится некий Э. Дантес, сообщает «Фонтанка». Это вымышленный персонаж, герой романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» Эдмон Дантес. Реального же человека звали Жорж Дантес.

По словам Смолина, председатель Госдумы Володин попросил председателя комитета по культуре Ольгу Казакову провести экспертизу и помочь властям Северной столицы исправить в официальных документах «то ли грубую ошибку, то ли вопиющую безграмотность».

Добавим, что петербургский юрист Юлия Коновалова заметила ошибку еще в 2023 году, однако чиновники из комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры уже два года игнорируют просьбу ее исправить.