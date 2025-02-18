Форум «Труд крут» объединил омских студентов и школьников.

Вчера, 17 февраля, в День российских студенческих отрядов (РСО) прошел карьерный форум «Труд крут». Он объединил более 3500 студентов и школьников Омской области, которые пришли узнать о карьерных возможностях нашего региона. Поздравить с праздником и наградить отличившихся участников пришел губернатор Омской области Виталий Хоценко.

– В День российских студенческих отрядов поблагодарил участников движения за активность. Омское региональное отделение РСО на протяжении многих лет в передовиках, – сказал глава региона. – В минувшем сезоне наши студотрядовцы трудились в 34 регионах России. Ребята работали на строительных объектах, сельскохозяйственных предприятиях, железной дороге, в детских лагерях. Убежден, что новый сезон будет не менее насыщенным.

В этом году Омск, как молодежная столица 2025 года, выступает федеральной площадкой форума. В деловой и образовательной программе приняли участие федеральные партнеры и спикеры, среди которых представители Сбера, VK, «РЖД-медицины», Российского общества «Знание», РОСПРОФЖЕЛа и другие.

Суммарно в карьерном форуме принимают участие более 70 000 человек в 82 регионах. Это студенты и школьники, участники студенческих отрядов и трудовых отрядов подростков, те, кто уже знаком с движением и только собирается к нему присоединиться.

– Омск – молодежная столица, что чувствуется сейчас на карьерном форуме, – сказала руководитель студенческих медицинских отрядов Центрального штаба РСО Кристина Сидорова. – Здесь представлены площадки, которые объединяют крутую и яркую молодежь разных направлений. Студенческие отряды – самое классное движение, которое есть в Омске. Именно они объединяют наших креативных и молодых людей, что дает им самое главное – путевку в жизнь и возможность попробовать себя в разных профессиях, которые сегодня есть в РСО. Считаю, что все направления студенческих отрядов хороши по-своему, но медицинское направление мне ближе всего!

Карьерный форум стал площадкой для получения полезных знаний на образовательных и дискуссионных площадках, тренингах, мастер-классах и интерактивных зонах. В областном Конгресс-холле участники форума посетили интерактивные площадки от партнеров: «Японский домик», «Русская пицца», интерактивы молодежной столицы, маркет от «ТрудКрутШоп», проект «Дом» и многое другое.

Еще студенты посетили образовательные блоки и круглые столы: «Траектория профессионального развития в АО «РЖД Медицина», круглый стол совместно с навигаторами детства о создании и развитии направления отрядов подростков, круглый стол «Обеспечение детских оздоровительных лагерей персоналом в период летней оздоровительной кампании».

Также участники форума побывали на образовательных блоках. Они послушали информацию об искусстве переговоров, СММ, навыках коммуникации, креативном мышлении, возможностях ИИ и эффективном планировании. Участники смогли познакомиться с направлениями деятельности РСО на презентационной программе.

«Российские студенческие отряды» – крупнейшее трудовое движение российской молодежи. С 1959 года школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек.

В 2024 году в составе «Российских студенческих отрядов» трудились более 400 тысяч студентов и школьников из 85 регионов России. Они получили свой первый трудовой опыт, достойную заработную плату и сделали значимый вклад в развитие страны.

Чтобы присоединиться к движению РСО, бесплатно обучиться востребованным рабочим профессиям и трудоустроиться на масштабные проекты не только в России, но и за рубежом, достаточно заполнить простую форму на сайте трудкрут.com или позвонить в кол-центр РСО по номеру 8-800-770-0-117.