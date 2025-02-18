Женщина преподавала у него в школе, а когда Гагарин стал взрослым, постоянно давала ему денег взаймы.

Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор Омского областного суда по уголовному делу 62-летнего жителя села Евгащино Большереченского района Юрия Гагарина, который в июле 2023 года убил и ограбил заслуженного учителя РСФСР.

Будучи в состоянии алкогольного опьянения, Гагарин приехал к своей бывшей преподавательнице, 88-летней пенсионерке, чтобы одолжить 100 рублей. Женщина ранее постоянно финансово помогала бывшему ученику. Во время разговора пьяный Гагарин несколько раз ударил женщину металлической трубой, а потом задушил.

– По совокупности преступлений (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и пп. «в, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ) суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком 13 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием – ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. Не согласившись с приговором, осужденный обжаловал его в апелляционном порядке. Пятый апелляционный суд общей юрисдикции оставил приговор без изменений, а жалобу осужденного без удовлетворения, – сообщили в пресс-службе судов Омской области.

В настоящее время приговор по делу Юрия Гагарина вступил в законную силу.