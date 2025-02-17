Молодой человек попал в аварию практически в том же месте, где произошло резонансное ДТП.

Сегодня около 7 часов в центре Омска произошло ДТП с участием легкового автомобиля Kia. Его водитель, 26-летний омич, при выезде с метромоста на улицу Фрунзе не справился с управлением и протаранил металлическое ограждение. Иномарка получила существенные повреждения, а водителя спасла подушка безопасности.

– Водитель транспортного средства находился за рулем в нетрезвом состоянии. Результаты освидетельствования (0,382 мг/л) подтвердили, что молодой человек употреблял спиртное, – сообщили в Госавтоинспекции.

На молодого человека завели административное дело по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ему грозит штраф до 45 тыс. рублей и лишение водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет.

Добавим, что сегодняшняя авария произошла практически на том же месте, где 30 января 2022 года разбился Mercedes-Benz, которым управлял находившийся в состоянии опьянения майор полиции Евгений Гайдамак. В результате ДТП скончались трое пассажиров иномарки. В ноябре прошлого года Центральный районный суд Омска приговорил его к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще на 2,5 года ему запретили управлять автомобилем и обязали выплатить семьям погибших 4,8 млн рублей.