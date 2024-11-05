Суд решил, что именно полицейский сел за руль пьяным и устроил аварию.

Сегодня Центральный районный суд Омска вынес приговор майору Евгению Гайдамаку за ДТП с тремя погибшими. Его признали виновным в нарушении правил дорожного движения и приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии общего режима. Еще на 2,5 года ему запретили управлять автомобилем и обязали выплатить потерпевшим 4,8 млн рублей. Осужденного взяли под стражу в зале суда.

– Гайдамак А. С. признан виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть трех лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения», – сообщает пресс-служба омских судов.

Отметим, что приговор не вступил в законную силу. Гайдамак и его адвокаты могут решение обжаловать.