Все эти факторы негативно сказываются на самочувствии сильного пола. Важно соблюдать профилактику заболеваний.
Врач-уролог городской больницы № 2 Владимир Лавришин назвал три фактора, негативно влияющих на мужское здоровье.
По его словам, основной вредитель – гаджеты.
– Гаджеты не дают вовремя заснуть молодому человеку. А сон важен не только потому, что это отдых для мозга и для тела, но это еще и гормон мелатонин, вырабатываемый шишковидной железой именно во время ночного сна. От мелатонина зависят сезонные и циркадные ритмы внутри нашего организма, половое и репродуктивное поведение, – цитирует эксперта «Новый Омск».
Второй момент, ослабляющий мужское здоровье, – курение.
– Особую опасность сегодня представляют электронные средства доставки никотина. При нагревании различных курительных смесей в огромных количествах вырабатывается пропиленгликоль – страшный яд, намного опаснее, чем в обычной сигарете, – заявил Лавришин.
И, наконец, особенно вредит половому благополучию сильного пола пиво.
– Пиво содержит фитоэстрогены – растительные аналоги эстрогенов, женских половых гормонов. Эстрогены также присутствуют в мужском организме, но в небольшом количестве, не как у женщин, – отметил уролог. – Когда фитоэстрогены из пива попадают в огромном количестве в организм мужчины, то у него растет так называемый пивной животик, а половая функция угасает. Как говорится, «арбуз» растет, а «хвостик» вянет. Вспомните, пожалуйста, старую народную поговорку «Хороший петух жирным не бывает».
Эксперт добавил, что своевременной профилактикой «мужских» болезней может стать полноценный сон, отказ от вредных привычек, большее пребывание на солнце с целью выработки витамина Д (употребление витамина Д), аэробные физические нагрузки, достаточное количество выпиваемой воды, рациональное питание, контроль веса, а также своевременное обращение к врачу.