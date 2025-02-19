Рыцарские бои – это не просто жестокая мясорубка, а серьезное увлечение, которое требует как денег, так и сил.

Многие дети, читая книги и смотря фильмы, представляли себя рыцарями в доспехах, сражающимися с врагами под эпичную музыку. Некоторые люди сохранили эту мечту, даже повзрослев. Например, мужчины и женщины, которые всерьез увлекаются историческими средневековыми боями.

Корреспондент РИА «Омск-информ» побеседовал с одним из основателей Омского военно-исторического клуба «Братина» Дмитрием Степуриным, который рассказал об историческом средневековом бое.

Дмитрий Степурин ведет нестандартный образ жизни для обычного человека. Он делает разнообразные изделия из кожи, металла и того, что попадется под руку. И даже самостоятельно изготавливает рыцарские шлемы и щиты. Дмитрий часто ездит по ярмаркам в Сибири и за Уралом, таким образом зарабатывая себе на жизнь. Помимо всего прочего, он также является бойцом исторических средневековых боев уже более 15 лет.

Доспехи решают все

Исторический средневековый бой России – это общероссийская общественная организация, главной целью которой является поддержка и развитие исторического средневекового боя, а также содействие внесению его в реестр видов спорта Российской Федерации.

– Во многом это сейчас движение людей, которые увлечены железным спортом. Железный спорт– это доспехи, макеты клинкового и не только клинкового оружия и возможность друг с другом взаимодействовать,– рассказал Дмитрий.

Исторический средневековый бой, или, как его называют, ИСБ, представляет собой молодое направление, которое сочетает спортивные элементы с исследованием отечественной и мировой истории, а также сохранением культурного наследия. Сегодня этот вид спорта развивается более чем в 40 странах мира. Также активно проводятся международные сражения. Например, в прошлом году в Выборге, помимо российских бойцов, участие принимали китайцы, сербы, аргентинцы, итальянцы, испанцы, французы и южноафриканцы.

Помимо исторического средневекового боя существует историческая реконструкция. Несмотря на некоторые схожести – использование доспехов и средневекового оружия, цели у этих движений разные. Историческая реконструкция стала популярной среди любителей истории и ролевых игр. Люди, которые увлекаются этим, часто интересуются созданием точных копий одежды, доспехов, оружия и других вещей определенной эпохи и региона. Главная цель реконструкции заключается в практическом использовании этих предметов, чтобы проверить, насколько они соответствуют научным теориям о возможностях их применения.

– Как ни странно, ИСБ и реконструкция – это сейчас сильно разные вещи. Реконструкция старается полноценно повторять и использовать знания прошлого, а ИСБ – это больше именно про веселье и бой. Я увлекаюсь и тем, и другим. В наше время реконструкторы, как и иэсбэшники, не стараются полностью реконструировать комплекты доспехов, тут главное защита и здоровье. Потому что уровень подготовки, уровень фехтования, уровень физических возможностей топовых бойцов сильно возрос относительно того, что было в десятых, а тем более в двухтысячных годах, – рассказал Дмитрий.

Люди вдохновляются средневековьем, но делают многое по-современному. В доспехах часто фигурируют современные материалы, например, титан. Все потому, что иэсбэшники много ездят по стране, а некоторые даже выезжают за рубеж, и на самолете удобнее летать с более легким багажом.

– Помимо этого, снаряжение для иэсбэшника – это завод победы. Если в доспехе, который весит 30 килограммов, человек проведет два-три активных боя, то в легком это может быть и шесть, и семь, и восемь боев. Ну, это зависит и от твоего уровня подготовки, и от подготовки твоего снаряжения, конечно, – пояснил Дмитрий.

Битва по правилам

В любом спорте есть определенные правила, поэтому ИСБ– не исключение. Исторический средневековый бой включает в себя определенные номинации. Например, дуэльная, которая делится на подвиды: обычная и полноконтактная.

– В обычной дуэли обычно нет разделения на весовые категории, а вот в полноконтактной она есть. То есть бойцы – легковесы, средневесы, тяжеловесы – сражаются отдельно и бой идет с применением ударов руками и ногами, – поделился Дмитрий.

Также существует номинация «щит-меч». Такой бой ведется с применением снаряжения. За каждый удар боец получает определенное количество очков. Например, попадание в голову приносит два очка. Если удар пришелся в тело, то иэсбэшник также получает два очка. За попадание по конечностям можно получить одно очко. В этой номинации участники не применяют борцовские приемы и не бьют щитом. Главная задача – нанести удары мечом и набрать как можно больше очков.

Номинация «меч-баклер» похожа на предыдущую, но ее суть заключается в том, что нужно нанести оппоненту до пяти акцентированных ударов и сделать это быстрее него. Бой делится на три раунда и ведется до двух побед.

Помимо дуэльных существуют бои с участием четырех и более человек. Есть экспериментальная номинация 2 на 2, или «польские двойки», – в ней участники исторического средневекового боя командами по два человека также работают на очки.

Пятерки – это молодежная номинация, и она довольно популярна среди бойцов. В ней активно применяется борцовская техника, то есть можно использовать руки и ноги. В этой номинации, в отличие от дуэльных, используется тяжелое оружие. Например, топоры и алебарды.

– Суть в том, что пять бойцов в поле сражаются до, так сказать, полной аннигиляции оппонента. Бой идет до момента, когда все противники лежат, либо до трехкратного преимущества. То есть остался один из противников, а вас, допустим, трое, – пояснил Дмитрий.

Массовым боем считается номинация 12 на 12 и 30 на 30. Правила в них мало чем отличаются от номинации 5 на 5. Проигравшим считается боец, который коснулся земли третьей точкой опоры: корпусом, коленом, рукой, ягодицами или щитом.

Однако нельзя наносить удары куда получится. Например, во всех номинациях запрещено бить в пах и по стопам ног. За эти нарушения участник боя может получить карточку – сначала желтую, но при систематическом нарушении правил его ждет красная.

Помимо соревновательных номинаций существуют и сражения, которые называются «Битва Хоругвей». Их суть заключается в том, что на ристалище бьются отряды, количество бойцов в которых не менее 40 человек. Например, в прошлом году в Выборге была представлена битва, в которой столкнулись более 500 «рыцарей», в состав которых входили омичи.

Адреналиновые наркоманы

Дмитрий также рассказал, почему этот спорт цепляет людей. С его слов, те, кто участвует в боях, – это те же адреналиновые наркоманы. Для тех, кому не нравится мотоспорт и прочие занятия, хорошо подходит исторический средневековый бой. В этом спорте, конечно же, бывают довольно сильные травмы и повреждения, но их можно избежать, если у бойца нормальное снаряжение и он ответственно подходит к тренировочным процессам.

– Я, как и многие из тех, кто увлекается ИСБ, попал туда из ролевых игр. Возможно, на меня повлияло чтение каких-то старых приключенческих романов типа «Черная стрела» или «Властелин Колец», – подчеркнул Дмитрий.

Многие приходят на подобные бои, чтобы посмотреть площадку исторического средневекового боя. Некоторых цепляет само зрелище, потому что интересно смотреть за тем, как мужчины в железных доспехах с полной отдачей бьют друг друга.

– Бьют какими-то там железными штуками, им весело, и даже все живы. А потом, после того как они друг друга отмутузили, сели в лагерь и начали обсуждать, как кто-то кому-то классно вломил, – рассказал Дмитрий.

Обычно во время сражений зритель получает мощный запас азарта, потому что иэсбэшники отдают всего себя на ристалище. Если не применять все свои возможности, то ты либо окажешься на земле, либо не наберешь нужное количество очков.

– Многие подумают, что это на самом деле легко и весело, а на самом деле нет, потому что для ИСБ мы применяем макеты, которые весят 1350–1600 граммов. За минуты махания ты достаточно сильно устаешь. К тому же помимо снаряда есть еще защита рук, которая весит какое-то количество килограммов. Плюс у тебя закрыт корпус, на ногах железяки, и шлем весит как минимум 5-7 килограммов, – пояснил Дмитрий.

Помимо тяжелых доспехов страшным врагом иэсбэшника являются жара и недостаток воздуха. Все потому, что мероприятия проводятся либо летом на улице, либо в помещениях. Бить и получать удары под палящим солнцем в тяжелых доспехах – занятие не из легких.

Однако, несмотря на всю брутальность и жестокость происходящего, коммьюнити ИСБ – это довольно открытые и дружелюбные люди.

Драться не обязательно

Дмитрий также поделился тем, как в этот спорт приходят новички. В основном многие узнают об ИСБ, наткнувшись на паблик омского клуба в ВКонтакте или увидев бойцов на разных мероприятиях в городе.

– Если нас зовут на какое-нибудь молодежное мероприятие и мы нигде сильно не задействованы, то мы можем в нем поучаствовать. В прошлом и позапрошлом году ребята устраивали несколько мероприятий, мы в них старались поучаствовать, – рассказал он.

В клубе нет никакого отбора и присоединиться в команду может любой желающий. Однако, как сказал Дмитрий, если человек слишком самоуверен, обычно он достаточно быстро опускается на землю. Но если новичок старается и ведет себя прилично, даже при условии, что у него что-то не получается или он не выдерживает нагрузку, ему всегда найдется роль.

– В ИСБ есть не только такие направления, как бои. Ты можешь быть саппортом, потому что люди, которые помогают на ристалище, очень важны. Ты можешь быть маршалом или стажером, который помогает на поле. В целом можно что-то делать по снаряжению. То есть вариантов взаимодействия достаточно много, – добавил Дмитрий.

Также новых бойцов не сразу бросают в пекло сражений. Например, на тренировках обычно сражаются в спортивных шлемах и жилетах, используя мягкие щиты. Сразу надеть доспехи может быть вредно для опорно-двигательного аппарата, поэтому человеку нужен подготовительный этап. Сами занятия бывают разными. Есть тренировки по борьбе и по ударной технике. Отдельно выделяется день, на котором бойцы используют полученные навыки на практике с оппонентом.

«Остались только мы»

Дмитрий также рассказал о том, как развивается единственный ИСБ клуб в Омске. Он упомянул, что раньше в нашем городе было еще одно классное объединение «Орден Святого Георгия», но его участники вступили в Ганзейский союз – межклубное объединение среди таких городов, как Златоуст, Челябинск, Омск и другие.

Единственный функционирующий клуб «Братина» сейчас переживает не лучшие времена. После всех внутренних изменений, пандемии и начала СВО объединение «потихоньку просыпается». Например, новички появились только в этом году, раньше клуб находился в застое.

– Пока, как бы это грустно ни было, у нас в Омске, по сути, кроме нас, никого не осталось, – добавил Дмитрий.

По словам участника, исторический средневековый бой довольно дорогой спорт. Например, базовый комплект доспехов, даже с самым простым оружием и щитом, будет стоить 100–150 тысяч. Важно учитывать, что со временем снаряжение необходимо обновлять и улучшать.

Дмитрий также упомянул, что ИСБ будет интересен тем, кому хочется чего-то нового и необычного в жизни. Но важно понимать, что легко не будет. Лишь со стороны кажется, что бойцы просто машут мечами. На самом деле этот спорт весьма травмоопасен.