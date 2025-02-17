Животные активно создают семьи и строят «дома».

В Управлении по охране животного мира Минприроды Омской области рассказали, что в феврале стартовал брачный период бобров, который длится до конца зимы.

В это время самцы на снегу оставляют метки для обозначения территории и борьбы за самок. Спаривание бобров происходит в ледяной воде подо льдом, поскольку это самое безопасное время года. Через 100 дней рождаются детеныши, весной пищи уже становится достаточно. В это же время животные строят хатки и плотины.

Бобры – моногамные животные, они создают пару на всю жизнь. В семье живут дети из нового и предыдущих пометов. Главенствующая роль принадлежит самке.

– Их плотины создают заболоченные зоны, которые поддерживают биоразнообразие: здесь селятся птицы, рыбы, насекомые. Эти сооружения также смягчают последствия засух. Бобры поддерживают чистоту каналов, по которым транспортируют ветки, и не засоряют свои жилища. Их деятельность формирует уникальный «бобровый ландшафт», – уточнили в Управлении по охране животного мира.

Омичей призвали не беспокоить бобров, у которых сейчас началась активная семейная жизнь.

Омичей призывают не вмешиваться в среду бобров, не приближаться к их хаткам и норам, не подпускать к ним животных. В общем, оставить бобров в покое.