За такие нарушения предпринимателям и физическим лицам полагается штраф.

Представители Федеральной налоговой службы и Союза самозанятых Омской области обсудили развитие микробизнеса в регионе. Специалисты также рассказали о правилах, которые нарушают самозанятые омичи.

– Самые распространенные случаи нарушений – когда самозанятый не выдает чеки клиентам либо аннулирует их в личном кабинете, чтобы не платить налоги, – рассказал начальник отдела оперативного контроля УФНС России по Омской области Дмитрий Христолюбов.

Отметим, что чек любой предприниматель или самозанятый должен выдать в момент расчета. Штраф за это нарушение составляет 20 % от суммы чека. За повторное нарушение – до 100 % чека.

Встречаются нарушения и у предпринимателей (юридических лиц и ИП), которые нанимают самозанятых. В 2024-м таких предпринимателей было уже 11 733 (на 19 % больше, чем в 2023-м, и на 153 % больше, чем в 2020 году). Нарушителей среди них около 1 %.

Основных правил, которые игнорируют предприниматели, два:

Трудоустроенные в последние два года омичи не могут предоставлять предпринимателям услуги как самозанятые. Нельзя заменять обычный трудовой договор с сотрудником на договор с самозанятым.

На сегодняшний день в России 12,5 млн самозанятых. В Омской области их более 143 тысяч, из которых ИП – только 5 %, а остальные – физические лица.

С 2019 года действует специальный налоговый режим для самозанятых. Он позволяет платить налоги по льготной ставке: 4 % для физических лиц, 6 % для ИП и юридических лиц. Однако доход при этом не должен превышать 2,4 млн рублей в год.