Силовики передают в суд дело о хищении 7 вагонов леса из Тевризского района.

Правоохранители пресекли крупный канал контрабанды леса из Омской области в Казахстан. В суд направлено уголовное дело в отношении 52-летнего заместителя директора САУ «Тевризский лесхоз» и его 37-летнего брата, мужчины обвиняются в совершении преступлений по ч. 3 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»), п. «в» ч. 2 ст. 226.1 УК РФ («Контрабанда стратегически важных ресурсов»).

В декабре 2022 года на станции «Карбышево-1» в Омске был задержан железнодорожный состав с 7 вагонами древесины, следовавший в Казахстан. Как показала экспертиза, в соседнее государство везли так называемую деловую сосну, а в сопроводительных документах для сокрытия от таможенного контроля были указаны искаженные сведения о наименовании и количестве лесоматериалов. Полиция выяснила, что деревья были вырублены в Тевризском районе Омской области. Следственный комитет уточнил детали.

– По данным следствия, в 2021 году в Тевризском районе обвиняемые при помощи наемных рабочих и техники произвели незаконную рубку лесных насаждений – деревьев хвойных пород в Бородинском участковом лесничестве, после чего переправили лес через государственную границу, однако их действия были пресечены сотрудниками УМВД России по Омской области, – отметили в СКР.

Как уточнили в прокуратуре, подготовку документов для вырубки зеленых насаждений организовал заместитель директора Тевризского лесхоза. Вырубки шли с июня по ноябрь 2021 года. Переправить лес в Казахстан помогал гражданин сопредельного государства. Уголовное дело в отношении него выделено в отдельное производство.

Организатора контрабанды и его брата будут судить в Тевризе. По ходатайству следствия суд наложил арест на принадлежащие одному из обвиняемых два транспортных средства общей стоимостью более 3,5 млн рублей.