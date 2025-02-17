КПРФ потребовала от областной прокуратуры дать правовую оценку мероприятиям, посвященным верховному правителю России.

Депутат Государственной думы, первый секретарь омского обкома партии КПРФ Алексей Алехин потребовал от прокуратуры Омской области и прокурора Алексея Афанасьева дать правовую оценку законности установки мемориальной доски «не подлежащему реабилитации военному преступнику» А. В. Колчаку и действиям руководства Омского института водного транспорта, которые пропагандируют адмирала «не как не подлежащего реабилитации военного преступника», а как «национального героя».

Реакция главного коммуниста Омской области последовала уже после годовщины расстрела верховного правителя России, 105-летию со дня которой в Омской области был посвящен ряд мероприятий.

В Центре изучения истории Гражданской войны, бывшей резиденции адмирала, в канун расстрела состоялась научная дискуссия «Грани правды: А. В. Колчак в белой Сибири», в день гибели, 7 февраля, панихида в Успенском кафедральном соборе и был проведен вечер памяти, посвященный верховному правителю, в Омском институте водного транспорта.

Андрей Алехин в обращении цитирует ответ заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, который тот дал КПРФ.

– Материалами дела было доказано, что Колчак А. В. установил на контролируемой территории военную диктатуру и осуществлял свою власть насильственными, репрессивными методами – сожжение сел и деревень, конфискация имущества и земель, взятие и расстрел заложников из мирного населения, уничтожение политзаключенных и их родственников, расстрел военнослужащих воинских частей, считавшихся неблагонадежными, – сообщает заместитель генпрокурора РФ.

Также Ткачевым отмечено, что в январе 1999 года военный суд Забайкальского военного округа признал Колчака не подлежащим реабилитации. Отказано было и в последующих ходатайствах.

Меморильная табличка, которую в своем обращении в прокуратуру упоминает депутат Алехин, появилась на здании института водного транспорта еще шесть лет назад, в феврале 2019 года.