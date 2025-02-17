Омск-Информ
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·Политика

КПРФ потребовала от областной прокуратуры дать правовую оценку мероприятиям, посвященным верховному правителю России.

Депутат Государственной думы, первый секретарь омского обкома партии КПРФ  Алексей Алехин потребовал от прокуратуры Омской области и прокурора Алексея Афанасьева дать правовую оценку законности установки мемориальной доски «не подлежащему реабилитации военному преступнику» А. В. Колчаку и действиям руководства Омского института водного транспорта, которые пропагандируют адмирала «не как не подлежащего реабилитации военного преступника», а как «национального героя».  

Реакция главного коммуниста Омской области последовала уже после годовщины расстрела верховного правителя России, 105-летию со дня которой в Омской области был посвящен ряд мероприятий.

В Центре изучения истории Гражданской войны, бывшей резиденции адмирала, в канун расстрела состоялась научная дискуссия «Грани правды: А. В. Колчак в белой Сибири», в день гибели, 7 февраля, панихида в Успенском кафедральном соборе и был проведен вечер памяти, посвященный верховному правителю, в Омском институте водного транспорта.

Андрей Алехин в обращении цитирует ответ заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, который тот дал КПРФ.

– Материалами дела было доказано, что Колчак А. В. установил на контролируемой территории военную диктатуру и осуществлял свою власть насильственными, репрессивными методами – сожжение сел и деревень, конфискация имущества и земель, взятие и расстрел заложников из мирного населения, уничтожение политзаключенных и их родственников, расстрел военнослужащих воинских частей, считавшихся неблагонадежными, – сообщает заместитель генпрокурора РФ.

Также Ткачевым отмечено, что в январе 1999 года военный суд Забайкальского военного округа признал Колчака не подлежащим реабилитации. Отказано было и в последующих ходатайствах.

Меморильная табличка, которую в своем обращении в прокуратуру упоминает депутат Алехин, появилась на здании института водного транспорта еще шесть лет назад, в феврале 2019 года.

·Политика

КПРФ потребовала от областной прокуратуры дать правовую оценку мероприятиям, посвященным верховному правителю России.

Депутат Государственной думы, первый секретарь омского обкома партии КПРФ  Алексей Алехин потребовал от прокуратуры Омской области и прокурора Алексея Афанасьева дать правовую оценку законности установки мемориальной доски «не подлежащему реабилитации военному преступнику» А. В. Колчаку и действиям руководства Омского института водного транспорта, которые пропагандируют адмирала «не как не подлежащего реабилитации военного преступника», а как «национального героя».  

Реакция главного коммуниста Омской области последовала уже после годовщины расстрела верховного правителя России, 105-летию со дня которой в Омской области был посвящен ряд мероприятий.

В Центре изучения истории Гражданской войны, бывшей резиденции адмирала, в канун расстрела состоялась научная дискуссия «Грани правды: А. В. Колчак в белой Сибири», в день гибели, 7 февраля, панихида в Успенском кафедральном соборе и был проведен вечер памяти, посвященный верховному правителю, в Омском институте водного транспорта.

Андрей Алехин в обращении цитирует ответ заместителя генерального прокурора РФ Игоря Ткачева, который тот дал КПРФ.

– Материалами дела было доказано, что Колчак А. В. установил на контролируемой территории военную диктатуру и осуществлял свою власть насильственными, репрессивными методами – сожжение сел и деревень, конфискация имущества и земель, взятие и расстрел заложников из мирного населения, уничтожение политзаключенных и их родственников, расстрел военнослужащих воинских частей, считавшихся неблагонадежными, – сообщает заместитель генпрокурора РФ.

Также Ткачевым отмечено, что в январе 1999 года военный суд Забайкальского военного округа признал Колчака не подлежащим реабилитации. Отказано было и в последующих ходатайствах.

Меморильная табличка, которую в своем обращении в прокуратуру упоминает депутат Алехин, появилась на здании института водного транспорта еще шесть лет назад, в феврале 2019 года.