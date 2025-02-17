Основную финансовую нагрузку по изданию литературного сборника омского художественного сообщества «И цвет, и звук, и тень, и свет!..» взял на себя известный меценат и предприниматель Святослав Капустин.

В рамках ежегодного городского конкурса по композиции «Образ» среди учащихся детских художественных школ и художественных отделений детских школ искусств города Омска прошла церемония дарения уникального издания. Третий том проекта «Омские антологии» «И цвет, и звук, и тень, и свет!..» собрал стихотворения и малую прозу представителей омского художественного сообщества.

Уточним, что проект «Омские антологии» стартовал около 20 лет назад. Идейным вдохновителем когда-то стал подвижник Александр Коротенко, его поддержало сообщество интеллектуалов, предпринимателей и меценатов «Группа Омск».

В первых двух книгах собраны стихотворения омских журналистов и театральных деятелей. В третью книгу вошли стихи и малая проза омских художников, архитекторов, дизайнеров, искусствоведов – представителей омского художественного сообщества – с середины прошлого столетия до наших дней. В их числе: Саид Абишев, Сергей Александров, Альберт Каримов, Галина Гурьянова, Татьяна Бугаенко, Дима Вирже, Евгений Груздов, Кинес Кизиитов, Анастасия Кичигина, Аркадий Кутилов, Александр Лелякин, Сергей Мальгавко, Василий Мельниченко, Артур Муратов, Наиль Насретдинов, Вильям Озолин, Владимир Шандриков, Вероника Шелленберг, Анатолий Ширяев и многие другие. Среди авторов, например, есть педагоги дополнительного образования, которые и сегодня обучают изобразительному искусству юных художников.

Третий том «Омских антологий» – подарочное иллюстрированное издание в суперобложке отпечатано на глянцевой мелованной бумаге. Тираж распространился среди авторов или их наследников. Значительная его часть попала в библиотеки.

Основную финансовую нагрузку взял на себя предприниматель и меценат Святослав Капустин. Книга издана АНО «Эврика» при участии членов «Группы Омск» Евгения Грефа, Андрея Никитенко, Виктора Титарева и других.

– В этой книге есть авторы, которые хорошо известны, прежде всего как литераторы. Например, скульптор Петр Карякин, живописец Владимир Полторакин. Это широко известные омские имена представителей интеллигенции второй половины XX века города Омска, – рассказала редактор-составитель антологии Елена Завьялова. – Нам, как составителям, было интересно проследить связь с художественным сообществом людей, принадлежащих литературе, которые также оказались причастными к созданию каких-то визуальных интересных объектов. Например, Аркадий Кутилов был также художником. Хорошо известны его рисунки – крикливые, хулиганские, экспериментальные. Или, например, поэт-журналист Вильям Озолин также зарабатывал тем, что одно время он создавал наглядные пособия для студентов медицинского института и был фотографом.

По словам Елены Завьяловой, к сожалению, есть люди, которые не вошли в эту книгу, но также могли бы украсить ее. Это, например, барды и художницы Ярослава и Ольга Санина или панк-рок-музыкант Егор Летов, который был также художником-оформителем.

Известный бизнесмен, участник «Группы Омск», старший партнер компании «Редиум Инвестиции» Виктор Титарев отметил, что тираж книги по советским меркам мизерный, но по нынешним временам достойный – тысяча экземпляров.

– Нам бы очень хотелось, чтобы эта книга оказалась там, где ее читают. И хотелось бы, чтобы книга стихов и малой прозы членов художественного сообщества, города оказалась в библиотеках художественных школ. Отдельная просьба к педагогам, как это имплементировать, как прочитать стихотворение, как ребятам дать более широкое видение. Не случайно, но, наверное, почти все выдающиеся художники или музыканты, имеют таланты и в других направлениях. Художники пишут стихи, музыканты рисуют и так далее. И мне кажется, это очень сильно расширяет горизонт, – подчеркнул Виктор Титарев. – Я выражаю искреннюю признательность тем, кто профинансировал издание, – это Святослав Капустин, известный предприниматель и меценат, он большую часть внес.

Еще один участник «Группы Омск», основатель экопоселения «Азъ Град» Андрей Никитенко уверен: что посеешь – то и пожнешь. Те зерна, которые были посеяны 20 лет назад во время задумки «Омских антологий», начали приносить свои плоды.

– Наверное, как ни в одном городе, уже очень огромное количество издательских проектов связаны именно с Омском. У нас написаны «Омские сказки», и хорошо бы их издать, потому что такого нет ни в одном городе. Есть песни свои, есть фильмы, есть сказки. И есть прекрасные люди, которые все это делают, и делают с душой, – отметил Никитенко.

Елена Завьялова также открыла секрет – в городе готовится собрание омской юмористики. А еще, вполне возможно, «Омские антологии» появятся в электронном виде, чтобы стать доступными большему числу заинтересованных читателей.

Фото: Владимир Казионов.