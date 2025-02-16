Главный тренер «Авангарда» отметил успехи команды после матча с «Ак Барсом».

Сегодня, 16 февраля, в домашнем матче с казанским «Ак Барсом» омский «Авангард» одержал победу со счетом 6:2. За три последние встречи «ястребы» забросили 18 шайб.

Главный тренер «ястребов» Ги Буше оценил нынешнее положение команды.

- Думаю, что сегодня наши игроки действительно проявили характер. Они это делают от матча к матчу, и сейчас показали, что мы можем преодолевать любые неприятности, которые нам встречаются на пути. Поэтому и тренеры, и весь клуб в целом должен гордиться нашими ребятами. И, конечно же, болельщики. Надеюсь, что они гордятся, потому что ребята выкладываются по полной, - поделился Ги Буше.

На вопрос, достигла ли команда «пика» в своей игре, канадский тренер дал уверенный ответ.

- Считаю, что никогда нельзя говорить, что ты находишься на пике. Пик - это когда ты поднимаешь кубок над головой, а все остальное - улучшение, прогресс, работа. Конечно, улучшения в нашей игре есть, и они видны, но я понимаю, что игроки, несмотря на то, что они все лучше и лучше понимают, что от них просят, не роботы. Главное, смотреть на прогресс с течением времени. Если он виден, то это здорово, - сказал Ги Буше.

Он также добавил, что сравнивая текущую игру с предыдущим матчем против Казани, когда канадский специалист только присоединился к команде, заметно значительное улучшение.

- Нам было очень сложно тогда одолеть Казань, у нас было много ошибок. Сегодня улучшения видны, и это не может не радовать, - подытожил Ги Буше.

Сейчас «Авангард» находится на шестой позиции в турнирной таблице Восточной конференции. Следующий домашний матч «ястребы» проведут против магнитогорского «Металлурга» в среду, 19 февраля.