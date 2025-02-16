Казанцы после своего поражения упустили шанс досрочно попасть в плей-офф.

Сегодня, 16 февраля, на «G Drive Арене» омский «Авангард» провел игру против казанского «Ак Барса». В случае победы соперник «ястребов» мог бы досрочно попасть в зону плей-офф.

Но удача и мастерство оказались на стороне омичей. В первом периоде молодой нападающий Павел Леука забил свою первую шайбу в КХЛ. Затем забросил Евгений Кулик. А за 30 секунд до конца периода Райан Спунер впечатал в ворота соперника третью шайбу. Казанцы не смогли ответить даже в положении 5x3, завершив период с сухим счетом 3:0.

На старте второго отрезка «Ак Барс» все же отвоевал одну шайбу, 3:1. Оставшись в меньшинстве, омичи обернули ситуацию себе на пользу: Райан Спунер в середине периода провел быструю атаку и оформил дубль, 4:1. Тем самым нападающий заработал свое 250-е очко в КХЛ.

«Ястребы» не сбавляли темп и в третьем периоде. Нападающий Наиль Якупов перехватил шайбу в своей зоне и провел молниеносную атаку, 5:1. Гости забили вторую шайбу за 5 минут до конца матча, 5:2. Но нападающий Константин Окулов поставил в матче красивую точку, отметившись финальным голом в пустые ворота. Итоговый счет составил 6:2. Следующий домашний матч «ястребы» проведут против магнитогорского «Металлурга» намечен на среду, 19 февраля в 19:30.