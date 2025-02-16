В решающей игре «ястребы» одержали победу над «Трактором».

Сегодня, 16 февраля, в финале 6-го тура чемпионата КХЛ 3х3 омский «Авангард» встретился с «Трактором» на московской арене «Южный лед».

«Ястребы» одержали победу, завершив встречу со счетом 4:0. В итоге омичи во второй раз получили денежный приз в размере одного миллиона рублей. Игры проходили с 13 по 16 февраля.

Напомним, что в прошлый раз денежный приз «Авангард» выигрывал 26 января.

Игра 3х3 – это новый для КХЛ формат турнира, стартовавший в декабре прошлого года. Игроки проводят матчи только в Москве. Каждая игра длится три периода по семь минут, только три игрока на льду и вратарь. В лиге 8 команд проводят 24 тура, а шесть лучших в июле сражаются в суперфинале.